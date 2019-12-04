Грузовик «Ростовводоканала» провалился в яму



В Ростове-на-Дону коммунальная машина провалилась в пролом в асфальте. Инцидент случился около 8 часов 6 декабря.



Аварийная бригада «Ростовводоканала» ехала по улице Тургеневской в районе Центрального рынка, когда произошло ЧП. Под одним из грузовиков просел асфальт, и переднее колесо автомобиля полностью провалилось в яму. Машина оказалась в ловушке, и сейчас вся бригада ждёт помощи. В районе места ДТП стоит другая техника коммунальной службы: ещё один грузовик и трактор.



Подобные случаи происходят в Ростове-на-Дону довольно часто. За последнюю неделю таких инцидентов было несколько. После дождей грунт провалился на Жмайлова, Стабильной и Добровольской.