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Глава Таганрога сообщила от отбое беспилотной опасности утром 27 июля

Глава Таганрога сообщила от отбое беспилотной опасности утром 27 июля
Глава Таганрога сообщила об отбое беспилотной опасности. Светлана Камбулова проинформировала жителей о стабилизации обстановки на утро 27 июля.

Напомним, что минувшей ночью Ростовскую область атаковали БПЛА. Звуки взрывов разбудили жителей Ростова-на-Дону. В результате были зафиксированы повреждения в Ленинском, Пролетарском и Железнодорожном районах. Пострадал многоквартирный дом, людей эвакуировали.

К сожалению, в происшествии погибли двое. Пятерым оказывается необходимая медицинская помощь.
Фото: Дондей
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