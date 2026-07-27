Глава Таганрога сообщила от отбое беспилотной опасности утром 27 июля
Глава Таганрога сообщила об отбое беспилотной опасности. Светлана Камбулова проинформировала жителей о стабилизации обстановки на утро 27 июля.
Напомним, что минувшей ночью Ростовскую область атаковали БПЛА. Звуки взрывов разбудили жителей Ростова-на-Дону. В результате были зафиксированы повреждения в Ленинском, Пролетарском и Железнодорожном районах. Пострадал многоквартирный дом, людей эвакуировали.
К сожалению, в происшествии погибли двое. Пятерым оказывается необходимая медицинская помощь.