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Глава Таганрога предупредила жителей об угрозе атаки БПЛА

Глава Таганрога предупредила жителей об угрозе атаки БПЛА

Жителей Таганрога предупредили об угрозе атаки БПЛА. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Горожан призвали сохранять спокойствие и быть бдительными. При обнаружении беспилотника необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию или по номеру экстренных служб 112.

Напомним, вечером 8 июля на территории Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. Ночью жители нескольких городов региона также сообщили о серии громких взрывов.
Фото: Дондей
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