Глава Таганрога предупредила жителей об угрозе атаки БПЛА

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Жителей Таганрога предупредили об угрозе атаки БПЛА. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.Горожан призвали сохранять спокойствие и быть бдительными. При обнаружении беспилотника необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию или по номеру экстренных служб 112.Напомним, вечером 8 июля на территории Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. Ночью жители нескольких городов региона также сообщили о серии громких взрывов.