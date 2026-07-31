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Глава Таганрога предупредила жителей о ракетной опасности утром 31 июля

Глава Таганрога предупредила жителей о ракетной опасности утром 31 июля

Глава Таганрога Светлана Камбулова предупреждает о ракетной опасности утром 31 июля.

Таганрожцам посоветовали пройти в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

В течение последних суток в Ростовской области уничтожили полторы сотни беспилотников.
Фото: Дондей.
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