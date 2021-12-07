Глава СК России контролирует дело о страшном ДТП на Северном обходе Ростова

Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

Председатель Следственного комитета России лично следит за ходом расследования дела о гибели трех человек в ДТП на Северном обходе Ростова. Александр Бастрыкин потребовал от главы СУ СКР по Ростовской области Аслана Хуаде доложить об обстоятельствах аварии.К Александру Бастрыкину обратились родственники погибших. Убитые горем люди боятся, что предполагаемый виновник ДТП - 60-летний водитель «Рендж Ровера» Сергей Р. останется без наказания. Сейчас он находится под домашним арестом. Прокуратура Ростовской области намерена обжаловать решение Аксайского районного суда и отправить мужчину в СИЗО.Напомним, жуткое ДТП произошло вечером 1 декабря около Щепкинского леса. Водитель «Рендж Ровера», выполняя обгон, по касательной задел встречный «Хендай Акцент», после чего лоб в лоб столкнулся с «ВАЗ-2115». За рулем отечественного авто был 22-летний Сергей, а в салоне – его 22-летняя жена Алина, годовалая дочь Настя и подруга семьи – 29-летняя Людмила.К сожалению, в аварии выжила только Алина. За ее жизнь сейчас борются врачи. Девушка больше недели находится в тяжелом состоянии.