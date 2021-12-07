Глава СК России контролирует дело о страшном ДТП на Северном обходе Ростова
Председатель Следственного комитета России лично следит за ходом расследования дела о гибели трех человек в ДТП на Северном обходе Ростова. Александр Бастрыкин потребовал от главы СУ СКР по Ростовской области Аслана Хуаде доложить об обстоятельствах аварии.
К Александру Бастрыкину обратились родственники погибших. Убитые горем люди боятся, что предполагаемый виновник ДТП - 60-летний водитель «Рендж Ровера» Сергей Р. останется без наказания. Сейчас он находится под домашним арестом. Прокуратура Ростовской области намерена обжаловать решение Аксайского районного суда и отправить мужчину в СИЗО.
Напомним, жуткое ДТП произошло вечером 1 декабря около Щепкинского леса. Водитель «Рендж Ровера», выполняя обгон, по касательной задел встречный «Хендай Акцент», после чего лоб в лоб столкнулся с «ВАЗ-2115». За рулем отечественного авто был 22-летний Сергей, а в салоне – его 22-летняя жена Алина, годовалая дочь Настя и подруга семьи – 29-летняя Людмила.
К сожалению, в аварии выжила только Алина. За ее жизнь сейчас борются врачи. Девушка больше недели находится в тяжелом состоянии.