Глава Батайска прокомментировал звуки грохотов в городе

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Глава Батайска Валентин Кукин прокомментировал звуки грохотов в городе вечером 30 июля. Ранее о нескольких хлопках, похожих на взрывы, сообщали батайчане в социальных сетях.Валентин Кукин подтвердил, что был слышен грохот. Он отметил, что информация на текущий момент уточняется у оперативных служб.- Официально информацию сообщим дополнительно, как только она поступит, - подчеркнул глава города.Прошедшей ночью над Ростовской областью уничтожили более 40 БПЛА.