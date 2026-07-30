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Глава Батайска прокомментировал звуки грохотов в городе

Глава Батайска прокомментировал звуки грохотов в городе

Глава Батайска Валентин Кукин прокомментировал звуки грохотов в городе вечером 30 июля. Ранее о нескольких хлопках, похожих на взрывы, сообщали батайчане в социальных сетях.

Валентин Кукин подтвердил, что был слышен грохот. Он отметил, что информация на текущий момент уточняется у оперативных служб.

- Официально информацию сообщим дополнительно, как только она поступит, - подчеркнул глава города.

Прошедшей ночью над Ростовской областью уничтожили более 40 БПЛА.
Фото: Дондей
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