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Гараж сгорел дотла минувшей ночью в поселке под Ростовом

Гараж сгорел дотла минувшей ночью в поселке под Ростовом

Пожарные боролись с огнем в поселке Чалтырь минувшей ночью, где в частном секторе полностью сгорел гараж. Информацию о происшествии и его последствиях сообщают очевидцы, делящиеся кадрами в социальных сетях.

Инцидент произошел в ночь на 26 июня на улице Комсомольской, дом 3. По сообщению экстренных служб, возгорание началось в гараже. На место происшествия незамедлительно прибыли восемь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.

Потушить пламя, охватившее три квадратных метра, удалось лишь спустя полтора часа. В результате пожара гараж полностью уничтожен.
По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В настоящее время специалисты устанавливают точную причину возгорания.
Фото: Donday
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