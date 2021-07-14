ФК «Ростов» переиграл израильскую команду

На УТС в Австрии «Ростов» провёл товарищеский матч с израильским «Бейтаром». Изначально в этот день ростовчане должны были сразиться с «Бёрнли» из Английской Премьер-Лиги, однако у английского клуба возникли трудности с транспортом, и россияне подыскали другого оппонента. Израильская команда в прошедшем сезоне осталась на 8-м месте из 14 и тоже, как и «Ростов», в еврокубки не попала.В первой части матча дончане имели заметное игровое преимущество, но воплотить его хотя бы в один мяч не получалось. Израильтяне играли вторым номером и только ближе к перерыву отодвинули игру от своих ворот. В начале второй половины вечера счёт наконец-то был открыт. После подачи от углового флажка мяч в штрафной «Бейтара» нашёл игрока «Ростова». Самым быстрым в том моменте стал форвард «жёлто-синих» Али Соу, который и затолкал-таки игровой снаряд в ворота – 1:0. Россияне после гола создали ещё несколько опасных моментов, а в последние 15-20 минут матча игра заметно замедлилась. В итоге соперники спокойно довели встречу до финального свистка. Итог – заслуженный выигрыш «Ростова» с минимальным счётом.17 июля «Ростов» сразится с «Гонведом» (Венгрия), и данный спарринг станет последним в рамках этого межсезонья. На 23 июля намечена уже первая официальная игра сезона-2021/2022. В стартовом туре РПЛ команда Валерия Карпина сыграет с «Динамо» (Москва).