Фееричный огонь: последствия крупного пожара на «Классике»

На рынке «Классик» сгорели десятки торговых точек на площади 4 тысячи квадратных метров. ЧП случилось рано утром 6 декабря.По словам очевидцев, торговая постройка загорелась около 6 часов. Ситуацию усугублял сильный ветер, бушующий с самого утра. Локализовать огонь спасателям удалось лишь к 14 часам. При этом на фото видно, как в 16 часов в здании еще что-то горит.После пожара остались лишь обугленные стены - весь товар, деревянная обшивка и пластиковые конструкции сгорели. Стекла вылетели. Кругом разбросаны обгоревшие игрушки, стройматериалы, канцтовары... Пластик на металлическом фасаде расплавился, а сами пластины сильно деформированы. Внутри все перегородки и лестницы обрушились. Часть товара, которую не поглотил огонь, превратилась в груду обугленного хлама вместе с конструкциями здания.Товар некоторых соседних павильонов также оказался испорчен. Торговцы пытались унести имущество подальше от пожара, однако успели только сложить его поблизости в кучу. Спасатели сказали всем отойти и оцепили территорию в несколько десятков метров вокруг здания. По словам пожарных, из-за газовых баллонов в горящей постройке в любой момент мог произойти взрыв. Товар соседних точек так и остался валяться рядом с пламенем, покрываясь пеплом и размокая под слоем снега.Движение по улице Малое Зеленое Кольцо ограничили на неопределенное время. Кроме того, людей по-прежнему не подпускают близко к зданию - оттуда до сих пор валит дым, в котором запросто можно задохнуться. В течение всего дня торговые точки, находящиеся рядом, временно закрыли. Как скоро торговцы смогут вернуться к работе, и возместит ли кто-то убытки погорельцев, пока не известно. На месте до сих пор работают пожарные расчеты, пытаясь полностью ликвидировать пламя.