Еще восемь жертв коронавируса зарегистрировали за сутки в Ростовской области

За сутки в Ростовской области от последствий коронавируса скончались восемь человек. Об этом сообщает региональное правительство.По данным на 11 июня, в регистре умерших от опасной инфекции прирост на восемь человек. Это четыре женщины от 59 до 74 лет и четверо мужчин от 47 до 84 лет. В заключении о смерти были указаны и другие сопутствующие заболевания, среди которых - сахарный диабет, ожирение, онкология и сердечно-сосудистые заболевания. За весь период жертвами COVID-19 в области стали 4 557 человек.Ежедневный прирост количества зараженных стал больше на 158 человек. Дончане получили подтвержденные тесты за минувшие сутки. Всего в Ростовской области с начала пандемии было зарегистрировано 95 932 инфицированных. Почти 90% из этого числа победили болезнь.