Еще одна трагедия на воде: в Дону нашли тело мужчины
В реке Дон нашли тело мужчины. Инцидент произошел 6 июля.
В этот день спасатели патрулировали водоем в Азове. Один из специалистов заметил в воде странный объект. Когда водный транспорт подошел ближе, выяснилось, что это тело мужчины. Вероятно, он купался в необорудованном месте и утонул.
Днем ранее, 5 июля, в реке Кагальник Ростовской области также обнаружили тело неизвестного мужчины. Местные жители гуляли вдоль берега и заметили в воде человека без признаков жизни. Личность погибшего тогда была неизвестна.