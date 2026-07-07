Еще одна трагедия на воде: в Дону нашли тело мужчины

- Его личность и обстоятельства гибели устанавливаются, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В реке Дон нашли тело мужчины. Инцидент произошел 6 июля.В этот день спасатели патрулировали водоем в Азове. Один из специалистов заметил в воде странный объект. Когда водный транспорт подошел ближе, выяснилось, что это тело мужчины. Вероятно, он купался в необорудованном месте и утонул.Днем ранее, 5 июля, в реке Кагальник Ростовской области также обнаружили тело неизвестного мужчины. Местные жители гуляли вдоль берега и заметили в воде человека без признаков жизни. Личность погибшего тогда была неизвестна.