Еще одна снегоуборочная машина оказалась на обочине на трассе в Ростовской области

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В Ростовской области ещё одна единица спецтехники оказалась в кювете. Авария произошла 4 февраля на трассе рядом с Новошахтинском, в районе слободы Родионово-Несветайской.На видеозаписях, сделанных очевидцами, видно, как громоздкое транспортное средство лежит на боку в кювете. Предполагается, что водитель не сумел справиться с управлением на скользкой дороге и на высокой скорости выехал за пределы проезжей части.Следует подчеркнуть, что это уже второй случай со снегоуборочной техникой. Первое ДТП имело место на Северном обходе Ростова-на-Дону. В связи с ухудшением погодных условий в регионе введено штормовое предупреждение. Ожидаются снегопады, сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду и гололёд на всей территории Ростовской области. По прогнозам синоптиков, такие неблагоприятные погодные условия продлятся до 7 февраля.