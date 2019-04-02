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Еще один огнемет нашли во время земляных работ в Новочеркасске

Еще один огнемет нашли во время земляных работ в Новочеркасске
В Новочеркасске во время земляных работ нашли еще один огнемет. Об этом 3 апреля сообщает портал DonDay Новочеркасск.

Как ранее сообщалось, во время строительства дома на участке были найдены девять предметов камуфляжной расцветки. Хозяин территории решил, что это гранатомёты, и тут же вызвал службу спасения.

Опасения подтвердились, потому что найденные снаряды — это реактивные пехотные огнемёты «Шмель», которые были замотаны в плотную ткань. Все они были в полной боевой комплектации.

К вечеру специалисты нашли еще один, десятый, огнемет. Сейчас военные следователи выясняют, кому принадлежит оружие, а также для каких целей оно хранилось.

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