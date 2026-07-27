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Еще один человек пострадал при атаке БПЛА в Ростовской области

Еще один человек пострадал при атаке БПЛА в Ростовской области
Еще один человек пострадал при атаке БПЛА в Ростовской области. Травмы получил житель Таганрога, уточнила информацию глава города Светлана Камбулова.

Пострадавший госпитализирован в отделение травматологии. Состояние средней степени тяжести.

- Поступило несколько обращений граждан о повреждениях в ряде квартир, - добавила Камбулова.

Кроме того, зафиксировали разрушения на земле. По данным губернатора Юрия Слюсаря, в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание производственного объекта. Возгорания не зафиксировано.

В Ростове минувшей ночью в происшествии пострадали 8 человек. Двое погибли.
Фото: Дондей
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