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Еще один человек пострадал при атаке БПЛА в Ростовской области. Травмы получил житель Таганрога, уточнила информацию глава города Светлана Камбулова.Пострадавший госпитализирован в отделение травматологии. Состояние средней степени тяжести.- Поступило несколько обращений граждан о повреждениях в ряде квартир, - добавила Камбулова.Кроме того, зафиксировали разрушения на земле. По данным губернатора Юрия Слюсаря, в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание производственного объекта. Возгорания не зафиксировано.В Ростове минувшей ночью в происшествии пострадали 8 человек. Двое погибли.