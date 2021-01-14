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Еще 13 человек скончались от COVID-19 в Ростовской области

Еще 13 человек скончались от COVID-19 в Ростовской области
В Ростовской области с 15 на 16 января от COVID-19 умерли еще 13 человек. За все время скончались 2 323 инфицированных.

За последние сутки коронавирус отнял жизни восьми мужчин в возрасте от 52 до 70 лет. Умерли также пять женщин, самой младшей из которых было 53, а самой старшей – 80 лет. Все они страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем.

В большинстве случаев жертвами COVID-19 становятся пенсионеры. Иногда вирус уносил жизни и молодых. В 2020 году от инфекции умерли 12-летний мальчик, 18-летний парень, а также 19-летняя и 23-летняя девушки.

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