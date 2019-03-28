Экс-полицейского в Ростовской области осудили на 10 лет за взятку и мошенничество



В Ростовской области бывшего полицейского осудили на десять лет за мошенничество и получение взятки. Григорий Карлов работал начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.



Следствие установило, что в период с 2013-го по 2014 год он через посредника получал взятки на общую сумму более чем полтора миллиона. Деньги ему давали за то, чтобы он закрыл глаза на организацию незаконного игорного бизнеса и продажу контрафактного алкоголя. К тому же Карлов украл и продал магистральные газовые трубы. Этим он нанёс владельцам труб ущерб в шесть миллионов рублей.



Когда в отношении мужчины возбудили уголовно дело, он сбежал в Чехию. Сергея объявили в розыск, заочно ему предъявили обвинение по статьям о мошенничестве и получении взятки в крупном размере.



В конце марта 2018 года правоохранители экстрадировали мужчину из Праги в Россию. В суде 2 апреля рассматривали уголовное дело.



- Ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, - добавили в СУ СКР по Ростовской области.



Помимо этого, он лишился звания майора полиции и теперь должен выплатить штраф в размере пять миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил.