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Двух жителей Ростова оштрафовали за катание по судовому ходу

Двух жителей Ростова оштрафовали за катание по судовому ходу


В Ростове-на-Дону оштрафовали судоводителей арендованной лодки. Двое ростовчан решили покататься по Дону, но нарушили правила судоходства 2 июля.

Молодые люди взяли напрокат маломерное судно. Не прошло и 20 минут от запланированного часа, как лодку остановили сотрудники полиции на воде. Оказалось, пара зашла в судовой ход, где двигаться на маленьких лодках нельзя. Еще одним нарушением стали непристегнутые спасательные жилеты.

Нарушителям выписали штраф в размере 500 рублей.
Donday
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