Двух жителей Ростова оштрафовали за катание по судовому ходу

Donday

В Ростове-на-Дону оштрафовали судоводителей арендованной лодки. Двое ростовчан решили покататься по Дону, но нарушили правила судоходства 2 июля.Молодые люди взяли напрокат маломерное судно. Не прошло и 20 минут от запланированного часа, как лодку остановили сотрудники полиции на воде. Оказалось, пара зашла в судовой ход, где двигаться на маленьких лодках нельзя. Еще одним нарушением стали непристегнутые спасательные жилеты.Нарушителям выписали штраф в размере 500 рублей.