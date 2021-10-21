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Двое жителей Каменска разбились насмерть, упав с многоэтажки

Двое жителей Каменска разбились насмерть, упав с многоэтажки
В Каменске-Шахтинском за сутки с 22 по 23 октября два человека разбились насмерть. Обе трагедии произошли в районе дома № 143 на улице Ворошилова.

Утром 23-го числа у пятого корпуса дома нашли труп 38-летнего мужчины. Местные жители сразу вызвали медиков, которые констатировали множество переломов и смерть. Оказалось, что мужчина упал с крыши девятиэтажки. Как сообщил DonDay.ru, мужчина страдал нервным расстройством. За день до трагедии он посещал гадалку, пытаясь решить какие-то проблемы.

Накануне, вечером 22-го числа, в соседнем третьем корпусе обнаружили тело 18-летней девушки. По информации местной газеты «Пик», она проживала на пятом этаже вместе с парнем. В тот день они сильно шумели, и соседям даже пришлось вызвать полицию. Вскоре труп девушки, упавшей из окна квартиры, нашли соседи. Известно, что погибшая ранее состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и часто попадала в поле зрения правоохранителей.
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