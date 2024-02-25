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Двое пострадали в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон»

Двое пострадали в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон»
Два человека пострадали в массовом ДТП на федеральной автодороге М-4 «Дон». Происшествие случилось 24 февраля под городом Воронежем.

Около 15:00 водитель грузовика «Скания» проезжал мимо деревни Моховатки. В какой-то момент он столкнулся с двумя фурами марки «Исузу». От удара транспортные средства отбросило в разные стороны.

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, в ДТП травмы получили оба водителя «Исузу», 35 и 39 лет. После аварии их отвезли в медицинское учреждение.
Фото: ГУ МВД по Воронежской области
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