Двое пострадали в ДТП на Северном обходе Ростова
На Северном обходе Ростова-на-Дону в ДТП пострадали два человека. Авария случилась вечером 2 июля.
По предварительной информации, 23-летний водитель «Хендай Акцента» ехал на высокой скорости и при торможении потерял управление, из-за чего оказался на встречной полосе, где столкнулся с 24-летним водителем «Чери Тигго».
В результате аварии различные травмы получили водитель «Хендай» и 51-летний пассажир «Чери». Им потребовалась госпитализация, сообщили в региональной ГАИ.