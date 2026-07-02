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Двое пострадали в ДТП на Северном обходе Ростова

Двое пострадали в ДТП на Северном обходе Ростова

На Северном обходе Ростова-на-Дону в ДТП пострадали два человека. Авария случилась вечером 2 июля.

По предварительной информации, 23-летний водитель «Хендай Акцента» ехал на высокой скорости и при торможении потерял управление, из-за чего оказался на встречной полосе, где столкнулся с 24-летним водителем «Чери Тигго».

В результате аварии различные травмы получили водитель «Хендай» и 51-летний пассажир «Чери». Им потребовалась госпитализация, сообщили в региональной ГАИ.
Фото: Дондей
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