Двое опасных преступников сбежали из психбольницы в Волгоградской области



В Волгоградской области разыскивают двух опасных преступников, сбежавших из психбольницы. Беглецы могут скрываться в соседних регионах.



Роман Смородов и Анатолий Машанин сбежали из ГБУЗ «Волгоградская областная психиатрическая больница № 1», расположенной в Калачевском районе. Их пропажу обнаружили 11 августа.



По предварительным данным, двое больных, находящихся на принудительном лечении, отогнули решетки на окне и, выпрыгнув со второго этажа, покинули территорию лечебницы.

Правоохранители не исключают, что беглецы могли направиться в ближайшие регионы - Ростовскую область и Краснодарский край.



Объявленный в розыск Роман Смородов осуждён за убийство. Он почти год находился на лечении. Приметы мужчины: на вид 32 года, славянская внешность, у него худощавое телосложение, рост около 180 сантиметров, короткие русые волосы. Когда он покинул медучреждение, на нём были красная футболка, тёмные джинсы и чёрные шлепки.



Его напарник - Анатолий Машанин, осуждён за неправомерное завладение транспортом и грабёж. На лечении находился около полугода. На вид сбежавшему 32 года, его рост примерно 178 сантиметров, славянская внешность, тёмно-русые короткие волосы. На нём была светло-жёлтая пижама, чёрные шлепанцы.



Всех, кто располагает какой-либо информацией о беглецах, просят сообщить в Отдел МВД России по Калачевскому району по номеру телефона дежурной части: 8 (84472) 3-37-69 или 02.