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Двое неизвестных ограбили женщину в центре Ростова

Двое неизвестных ограбили женщину в центре Ростова
В Ростове-на-Дону двое неизвестных парней ограбили женщину. Инцидент случился вечером 25 февраля на улице Пушкинской.

По предварительной информации, два молодых человек подкараулили ростовчанку на улицу. Убедившись, что поблизости никого нет, один негодяй набросился на несчастную женщину и силой отобрал у нее сумку, что та даже не смогла устоят на ногах.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт случившегося и сообщили, что потерпевшая написала заявление в полицию.

Если вам знакомы лицы на видео, просьба обратиться в полицию по номеру 102.

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