Двое мужчин погибли под колесами поездов в Ростове



В Ростове при невыясненных обстоятельствах на железнодорожных путях погибли двое мужчин. Происшествия случились 8 июня.



Около 4 часов утра на перегоне станции Хапры — Гниловская местные жители увидели труп мужчины. Скорее всего, он попал под проходящий состав и был смертельно травмирован.



В этот же день, только в черте города, пассажирским поездом Лихая — Ростов был сбит насмерть еще один мужчина.



Личности обоих погибших уже установлены. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах их гибели.