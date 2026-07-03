Двое 17-летних подростков пострадали в аварии с мотоциклом на Дону

Фото: ГАИ РО

В Ростовской области двое подростков получили травмы в ДТП с мотоциклом. Авария произошла 3 июля на трассе Новошахтинск - Гуково.В этот день 17-летний водитель «Регул мото Атлет» ехал по Красносулинскому району. По предварительным данным, на перекрестке парень начал выполнять поворот, но не предоставил преимущество автомобилю «Рено Логан». После этого транспортные средства столкнулись.В региональной ГАИ уточнили, что водитель мотоцикла и его 17-летний пассажир получили травмы. Подростков доставили в медицинское учреждение.