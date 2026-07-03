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Двое 17-летних подростков пострадали в аварии с мотоциклом на Дону

Двое 17-летних подростков пострадали в аварии с мотоциклом на Дону
В Ростовской области двое подростков получили травмы в ДТП с мотоциклом. Авария произошла 3 июля на трассе Новошахтинск - Гуково.

В этот день 17-летний водитель «Регул мото Атлет» ехал по Красносулинскому району. По предварительным данным, на перекрестке парень начал выполнять поворот, но не предоставил преимущество автомобилю «Рено Логан». После этого транспортные средства столкнулись.

В региональной ГАИ уточнили, что водитель мотоцикла и его 17-летний пассажир получили травмы. Подростков доставили в медицинское учреждение.
Фото: ГАИ РО
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