Две школьницы попали под колеса легковушки в Шахтах

В Шахтах водитель легковушки сбил двух девочек. Происшествие случилось 12 октября на проспекте Победа Революции, сообщил Rostov.ru собственный источник.Около часа дня напротив кинотеатра «Аврора» школьницы 12 и 13 лет перебегали проезжую часть в неустановленном месте. Водитель автомобиля «Лада Приора» не успел вовремя затормозить и сбил девочек.Пострадавших детей доставили в детское хирургическое отделение. У девочек диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. У одной из школьниц также обнаружили ушиб бедра, а у другой - гематому затылка.