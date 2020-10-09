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Две школьницы попали под колеса легковушки в Шахтах

Две школьницы попали под колеса легковушки в Шахтах
В Шахтах водитель легковушки сбил двух девочек. Происшествие случилось 12 октября на проспекте Победа Революции, сообщил Rostov.ru собственный источник.

Около часа дня напротив кинотеатра «Аврора» школьницы 12 и 13 лет перебегали проезжую часть в неустановленном месте. Водитель автомобиля «Лада Приора» не успел вовремя затормозить и сбил девочек.

Пострадавших детей доставили в детское хирургическое отделение. У девочек диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. У одной из школьниц также обнаружили ушиб бедра, а у другой - гематому затылка.

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