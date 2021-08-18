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Два трупа нашли после пожара в дачном домике в Ростовской области

Два трупа нашли после пожара в дачном домике в Ростовской области
Два трупа обнаружили спасатели во время тушения пожара в дачном домике под Волгодонском. Трагедия произошла 20 августа на улице 38-я Линия в садовом товариществе «Маяк».

Пожарных на место вызвали соседи. Оказалось, что в доме были люди. Спасатели бросились на помощь, но было слишком поздно. Тела мужчины и женщины были уже без признаков жизни.

По предварительным данным, смерть людей наступила раньше, чем начался пожар. Кем 50-летней хозяйке приходился погибший, и как он попал в дом, неизвестно. Сейчас специалисты устанавливают личность второго погибшего. Следственный отдел по городу Волгодонску СУ СК РФ начал проверку по факту случившегося.

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