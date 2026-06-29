Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Два пожара из-за неосторожности при приготовлении пищи потушили в Ростовской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.Первый инцидент случился 25 июня в Зерноградском районе. Около 19:00 в поселке Революционной на улице Магистральной загорелась летняя кухня. К моменту прибытия пожарных расчетов огонь успел охватить площадь в шесть квадратных метров. Прибывшие на место четыре спасателя и одна автоцистерна оперативно справились с возгоранием, ликвидировав его в течение получаса.Второе происшествие зафиксировано утром 29 июня в Цимлянском районе. В станице Камышевская по переулку Погромный загорелся частный дом. Семь пожарных специалистов на одной спецмашине боролись с огнем, который распространился на 35 квадратных метров. Полная ликвидация возгорания заняла около полутора часов.По данным МЧС, в обоих случаях причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем при приготовлении еды.