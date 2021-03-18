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Два пассажирских автобуса столкнулись в Нахичевани в Ростове

Два пассажирских автобуса столкнулись в Нахичевани в Ростове
В Ростове-на-Дону два пассажирских автобуса стали участниками аварии. ДТП случилось днем 20 марта в Нахичевани.

Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия. По их словам, водители автобусов № 80 и № 55 выполняли маршруты Главный ж/д вокзал - Александровка и Западный - Александровка. В пути они пытались обогнать друга друга. Перед одной из остановок, на улице Сарьяна, автобусы столкнулись. В транспорте № 80 вылетело заднее боковое стекло.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, медицинская помощь никому не понадобилась.

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