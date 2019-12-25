Два парня пострадали в ДТП с участием мотоцикла в Ростовской области
В Ростовской области два молодых человека пострадали в результате ДТП. Случай произошёл 26 декабря в станице Красноярской Цимлянского района.
На мотоцикле «Ямаха XJR400» ехали 17-летний и 18-летний парни. Водитель выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген Поло».
По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, травмы получили оба молодых человека. Пассажира мотоцикла после осмотра отправили домой. По факту аварии проводится проверка.