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Два парня пострадали в ДТП с участием мотоцикла в Ростовской области

Два парня пострадали в ДТП с участием мотоцикла в Ростовской области
В Ростовской области два молодых человека пострадали в результате ДТП. Случай произошёл 26 декабря в станице Красноярской Цимлянского района.

На мотоцикле «Ямаха XJR400» ехали 17-летний и 18-летний парни. Водитель выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген Поло».

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, травмы получили оба молодых человека. Пассажира мотоцикла после осмотра отправили домой. По факту аварии проводится проверка.

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