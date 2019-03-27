Два молодых человека пострадали под колёсами иномарки в Таганроге



В Таганроге два молодых человека попали под колёса автомобиля. ДТП случилось 28 марта около 21 часа.



По предварительным данным, 27-летний и 34-летний парни шли по Мариупольскому шоссе. В это время по дороге ехал 35-летний водитель за рулём «Фольксвагена Поло». Он не заметил пешеходов, идущих по проезжей части, и сбил их.



Прохожие, увидев, что произошло, сразу вызвали скорую помощь.



- Прибывшие на место медики оказали пострадавшим первую помощь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали произошедшего.