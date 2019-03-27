Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Два молодых человека пострадали под колёсами иномарки в Таганроге

Два молодых человека пострадали под колёсами иномарки в Таганроге
В Таганроге два молодых человека попали под колёса автомобиля. ДТП случилось 28 марта около 21 часа.

По предварительным данным, 27-летний и 34-летний парни шли по Мариупольскому шоссе. В это время по дороге ехал 35-летний водитель за рулём «Фольксвагена Поло». Он не заметил пешеходов, идущих по проезжей части, и сбил их.

Прохожие, увидев, что произошло, сразу вызвали скорую помощь.

- Прибывшие на место медики оказали пострадавшим первую помощь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали произошедшего.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.