Два ландшафтных пожара произошли на Дону после падения обломков БПЛА

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В Ростовской области после падения обломков БПЛА произошли два ландшафтных пожара. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.ЧП случились ночью 19 июля. В донском регионе дежурные силы ПВО уничтожили около 15 беспилотников и ракет. Воздушную атаку отразили в семи муниципалитетах: Гуково, Каменске-Шахтинском, а также в Тарасовском, Аксайском, Красносулинском, Кашарском и Каменском районах.Без последствий на земле не обошлось. В Красносулинском районе из-за падения обломков БПЛА вспыхнула озимая пшеница в поле. Еще одно возгорание произошло в Тарасовском районе, где загорелась сухая трава.По данным главы региона, пострадавших в обоих случаях нет. Пожары полностью ликвидировали.