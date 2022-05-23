Два человека пострадали в массовом ДТП с «неотложкой» возле ТЦ «Горизонт» в Ростове

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Два человека пострадали в массовой аварии возле ТРЦ «Горизонт» в Ростове. ДТП случилось днем 25 мая на проспекте Михаила Нагибина, 32.По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Хендай Солярис» поворачивал на парковку торгового центра со второй полосы. Шофер не убедился, что на первой полосе нет других авто, и начал маневр. В это время со включенными спецсигналами по этой полосе ехала «скорая». В результате машины столкнулись. От силы удара «неотложку» отбросило на три автомобиля, движущихся в попутном направлении. А «Хендай Солярис» в свою очередь столкнулся ещё с одним авто.- Травмы получили два человека. Это 59-летняя женщина и 21-летний парень, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области. - Они доставлены в медицинское учреждение.Массовая авария стала причиной гигантской пробки на проспекте Нагибина. Еще около часа водители двигались по дороге в месте ЧП со скоростью не более 10 километров в час.