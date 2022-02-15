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Два человека пострадали в массовом ДТП на Фурмановской в Ростове: видео

Два человека пострадали в массовом ДТП на Фурмановской в Ростове: видео
Стали известны подробности жуткой аварии на улице Фурмановской в Ростове. В результате столкновения пяти автомобилей пострадали два человека.

Предварительно известно, что днем 17 февраля в районе стадиона СКА 33-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ-21102» гнал в сторону переулка Ольховского. Впереди на «красный» остановился 47-летний мужчина на «ВАЗ-21043». Они столкнулись. От удара «четверку» отбросило на «ГАЗель». Далее грузовик по инерции врезался в «Ладу Гранту», которая в свою очередь впечаталась в «Хонду Цивик».

- В результате аварии травмы получили водители автомобилей «ВАЗ-21102» и «ВАЗ-21043», - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Машины также получили механические повреждения. Больше всего досталось «четверке». Машину буквально зажало между «ГАЗелью» и «десяткой».
Фото: инстаграм rostov_roads.
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