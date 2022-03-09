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Два человека пострадали в ДТП с грузовиком по дороге из Ростовской области в Жирновск

Два человека пострадали в ДТП с грузовиком по дороге из Ростовской области в Жирновск
Два человека попали в больницу после ДТП с фурой на трассе Жирновск-Вешенская. Авария произошла утром 9 марта в Волгоградской области.

Предварительно, 37-летний водитель на «КАМАЗе 780672» с прицепом ехал из Ростовской области в сторону города Михайловка. В пути шофер вылетел на встречку и не смог вернуться на свою полосу. Создав аварийную ситуацию, он врезался во встречную «Ладу Приору» под управлением 27-летнего водителя.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Приора» и его 70-летний пассажир получили травмы, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. - Оба доставлены в больницу.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.
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