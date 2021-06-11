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Два человека пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

Два человека пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области
В Ростовской области два человека пострадали в ДТП с участием двух иномарок. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 14 июня на трассе Котельниково - Песчанокопское.

По предварительным данным, 42-летний водитель за рулем «Ниссана Террано» выехал на «встречку» и врезался в «Киа Соренто», водитель которого ехал по своей полосе.

- В результате аварии водитель «Ниссана» и 43-летний пассажир «Киа» доставлены в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Машины также получили механические повреждения. У «Киа» сильно смята передняя часть, и машина вряд ли подлежит восстановлению.

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