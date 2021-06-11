Два человека пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

В Ростовской области два человека пострадали в ДТП с участием двух иномарок. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 14 июня на трассе Котельниково - Песчанокопское.По предварительным данным, 42-летний водитель за рулем «Ниссана Террано» выехал на «встречку» и врезался в «Киа Соренто», водитель которого ехал по своей полосе.- В результате аварии водитель «Ниссана» и 43-летний пассажир «Киа» доставлены в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Машины также получили механические повреждения. У «Киа» сильно смята передняя часть, и машина вряд ли подлежит восстановлению.