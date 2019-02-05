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Два человека пострадали при ночном пожаре в Ростовской области

Два человека пострадали при ночном пожаре в Ростовской области
В Аксайском районе Ростовской области произошёл пожар в пятиэтажке. ЧП случилось на улице Институтская посёлка Рассвет 7 февраля.

Около 2 часов в одной из квартир началось возгорание. На место выехали 16 спасателей и четыре единицы техники. Площадь пожара составляла один квадратный метр, и его успели потушить до приезда сотрудников МЧС.

- Во время происшествия пострадали два человека, - отметили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что они отравились продуктами горения. Потерпевших доставили в больницу. Их личности пока остаются неизвестными.

Причину пожара установят специалисты.

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