Два человека пострадали при атаке БПЛА на танкеры в Таганрогском заливе

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В результате ночной атаки беспилотников в ночь на 8 июля пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.По его словам, в Таганрогском заливе повреждения получили два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону. В результате происшествия два человека получили легкие травмы. Одному из пострадавших медицинскую помощь оказали на месте, второго доставили в больницу, где ему также оказали необходимую помощь. Впоследствии оба отказались от госпитализации.Кроме того, на одном из поврежденных судов была проведена эвакуация членов экипажа.