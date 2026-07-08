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Два человека пострадали при атаке БПЛА на танкеры в Таганрогском заливе

Два человека пострадали при атаке БПЛА на танкеры в Таганрогском заливе

В результате ночной атаки беспилотников в ночь на 8 июля пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, в Таганрогском заливе повреждения получили два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону. В результате происшествия два человека получили легкие травмы. Одному из пострадавших медицинскую помощь оказали на месте, второго доставили в больницу, где ему также оказали необходимую помощь. Впоследствии оба отказались от госпитализации.

Кроме того, на одном из поврежденных судов была проведена эвакуация членов экипажа.
Фото: Дондей
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