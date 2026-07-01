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Два человека погибли в ДТП с перевертышем в Ростовской области

Два человека погибли в ДТП с перевертышем в Ростовской области

Два человека погибли в результате серьезного ДТП на трассе в Ростовской области. Авария произошла днем 1 июля на автодороге «Белая Калитва – ст. Тацинская». Информацию о случившемся подтвердили в Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Лада Приора», совершая маневр поворота налево, двигался на высокой скорости. По неустановленной пока причине, автомобиль вылетел на полосу встречного движения, а после опрокинулся.

В результате аварии водитель «Лады» и его 28-летний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.
фото: DonDay
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