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Два человека погибли в ДТП с бензовозом на автодороге Ростов – Новошахтинск

Два человека погибли в ДТП с бензовозом на автодороге Ростов – Новошахтинск
Два человека погибли в ДТП с бензовозом на автодороге Ростов – Новошахтинск. Авария произошла 25 декабря примерно в 17:00.

По трассе двигался МАЗ под управлением 53-летнего водителя. Машина заскользила по дороге. И неуправляемый грузовик врезался в КамАЗ, за рулем которого был 57-летний мужчина. Грузовые автомобили съехали с проезжей части. Кабина МАЗа превратилась в груду метала. Переднюю часть бензовоза разворотило.

В региональном УГИБДД сообщили, что в результате аварии оба водителя погибли на месте.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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