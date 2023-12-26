Фото: УГИБДД по Ростовской области

Два человека погибли в ДТП с бензовозом на автодороге Ростов – Новошахтинск. Авария произошла 25 декабря примерно в 17:00.По трассе двигался МАЗ под управлением 53-летнего водителя. Машина заскользила по дороге. И неуправляемый грузовик врезался в КамАЗ, за рулем которого был 57-летний мужчина. Грузовые автомобили съехали с проезжей части. Кабина МАЗа превратилась в груду метала. Переднюю часть бензовоза разворотило.В региональном УГИБДД сообщили, что в результате аварии оба водителя погибли на месте.