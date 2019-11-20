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Два человека погибли при пожаре в многоэтажке Волгодонска

Два человека погибли при пожаре в многоэтажке Волгодонска
Фото: versiya.info
В городе Волгодонске в результате пожара в многоквартирном доме погибли два человека. Возгорание произошло ночью 22 ноября на улице Ленина.

По данным ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о происшествии поступило в 2:42. На место происшествия выехали семь единиц техники и 21 спасатель. Квартира была объята огнём на площади 20 квадратных метров.
- При пожаре погибли два человека, - сообщили в спасательном ведомстве. – Личности погибших в данное время устанавливают.

Возгорание ликвидировали к трём часам ночи. Причина происшествия устанавливается.

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