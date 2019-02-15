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Донское управление СКР проводит проверку по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором погибли шесть человек

Донское управление СКР проводит проверку по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором погибли шесть человек
Управление Следственного комитета по Ростовской области начало проверку по факту аварии на трассе М-4 «Дон», которая унесла жизни шести человек.
- По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение о наличии либо отсутствии состава преступления, предусмотренного статьёй «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - пояснили в донском СКР.

Напомним, авария произошла в Октябрьском районе области. Водитель микроавтобуса «Мерседес», следовавший с пассажирами по маршруту Ростов - Миллерово, врезался в стоявший на дороге КамАЗ дорожной службы. От удара микроавтобус перевернулся и задел автомобили «Хендай Элантра» и «Фольксваген».

В результате ДТП погибли шесть человек, 13, среди которых есть двое детей, госпитализированы.

Донское управление СКР проводит проверку по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором погибли шесть человекДонское управление СКР проводит проверку по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором погибли шесть человекДонское управление СКР проводит проверку по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором погибли шесть человекДонское управление СКР проводит проверку по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором погибли шесть человекДонское управление СКР проводит проверку по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором погибли шесть человекДонское управление СКР проводит проверку по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором погибли шесть человекДонское управление СКР проводит проверку по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором погибли шесть человекДонское управление СКР проводит проверку по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором погибли шесть человек

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