Донское управление СКР проводит проверку по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором погибли шесть человек



Управление Следственного комитета по Ростовской области начало проверку по факту аварии на трассе М-4 «Дон», которая унесла жизни шести человек.

- По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение о наличии либо отсутствии состава преступления, предусмотренного статьёй «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - пояснили в донском СКР.



Напомним, авария произошла в Октябрьском районе области. Водитель микроавтобуса «Мерседес», следовавший с пассажирами по маршруту Ростов - Миллерово, врезался в стоявший на дороге КамАЗ дорожной службы. От удара микроавтобус перевернулся и задел автомобили «Хендай Элантра» и «Фольксваген».



В результате ДТП погибли шесть человек, 13, среди которых есть двое детей, госпитализированы.



