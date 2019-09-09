Дончанин попал в массовое ДТП с участием автомобиля крымского миллионера



Житель Ростовской области попал в массовое ДТП на трассе «Таврида». Среди прочих участников был автомобиль BMW X7 крымского миллионера Иосифа Файнгольда.



Авария произошла 10 сентября на пересечении трассы с выездом из посёлка Ленино, сообщает Крыминформ. По данным издания, водитель «Вольво», перестраиваясь, врезался в «Пежо 408», за рулем которого находился дончанин. Затем «Вольво» ударила «Киа Соренато». Последующее столкновение произошло по инерции. Иномарка миллионера врезалась в корейский автомобиль. У неё за рулём был водитель крымского олигарха.



В результате ДТП травмы получила супруга Иосифа Файнгольда Ирина. Женщину доставили в больницу.



Добавим, что Иосиф Файнгольд один из богатейших людей Крыма. В 2008 году его состояние оценивалось в 68 миллионов долларов США. Бизнесмен бывший депутат Симферопольского горсовета.

