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До конца суток в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

До конца суток в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение до конца суток 23 июня объявили на територии Ростовской области. Информация о непогоде до конца появилась в ГУ МЧС.

Сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-23 м/с продлятся местами в регионе до конца суток 23 июня.

Жителям Ростовской области настоятельно рекомендуется быть осторожными при нахождении на улице. Также важно избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами.
Фото: Дондей.
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