До конца суток в Ростовской области объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение до конца суток 23 июня объявили на територии Ростовской области. Информация о непогоде до конца появилась в ГУ МЧС.
Сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-23 м/с продлятся местами в регионе до конца суток 23 июня.
Жителям Ростовской области настоятельно рекомендуется быть осторожными при нахождении на улице. Также важно избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами.