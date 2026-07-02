Днем 2 июля над Азовским морем перехватили дроны

Фото: Дондей

В течение дня 2 июля над акваторией Азовского моря уничтожили БПЛА. Об этом информирует Министерство обороны России.Средства ПВО работали над регионами России в период с 08:00 до 20:00. Всего было перехвачено и уничтожено 100 дронов над территориями Тверской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и акваториями Черного и Азовского морей, добавили в Минобороны.