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Днем 2 июля над Азовским морем перехватили дроны

Днем 2 июля над Азовским морем перехватили дроны

В течение дня 2 июля над акваторией Азовского моря уничтожили БПЛА. Об этом информирует Министерство обороны России.

Средства ПВО работали над регионами России в период с 08:00 до 20:00. Всего было перехвачено и уничтожено 100 дронов над территориями Тверской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и акваториями Черного и Азовского морей, добавили в Минобороны.
Фото: Дондей
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