Дезориентированная 83-летняя женщина пропала в Ростове



Пенсионерка пропала без вести в Ростове-на-Дону. Лилии Сазыкиной уже сутки нет дома. Она проживает в Советском районе и 1 октября примерно в 10 часов ушла из своей квартиры в неизвестном направлении. Ориентировку на поиск 83-летней пенсионерки разместили поисковики отряда «Лиза Алерт Юг».



Сообщается, что рост пенсионерки — 160 сантиметров, телосложение худощавое, у неё седые волосы и серые глаза.

Родственники предполагают, что, выходя из дома, она надела чёрное пальто до колен и фиолетовые тапочки. При себе она имеет ключ от квартиры и, возможно, сумку.



В семье Лилии Степановны добавили, что она не ориентируется в пространстве. Добровольцев просят подключиться к поискам.



Любую информацию о местонахождении женщины просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.