Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Дезориентированная 83-летняя женщина пропала в Ростове

Дезориентированная 83-летняя женщина пропала в Ростове
Пенсионерка пропала без вести в Ростове-на-Дону. Лилии Сазыкиной уже сутки нет дома. Она проживает в Советском районе и 1 октября примерно в 10 часов ушла из своей квартиры в неизвестном направлении. Ориентировку на поиск 83-летней пенсионерки разместили поисковики отряда «Лиза Алерт Юг».

Сообщается, что рост пенсионерки — 160 сантиметров, телосложение худощавое, у неё седые волосы и серые глаза.
Родственники предполагают, что, выходя из дома, она надела чёрное пальто до колен и фиолетовые тапочки. При себе она имеет ключ от квартиры и, возможно, сумку.

В семье Лилии Степановны добавили, что она не ориентируется в пространстве. Добровольцев просят подключиться к поискам.

Любую информацию о местонахождении женщины просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.