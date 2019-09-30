Дезориентированная 83-летняя женщина пропала в Ростове
Пенсионерка пропала без вести в Ростове-на-Дону. Лилии Сазыкиной уже сутки нет дома. Она проживает в Советском районе и 1 октября примерно в 10 часов ушла из своей квартиры в неизвестном направлении. Ориентировку на поиск 83-летней пенсионерки разместили поисковики отряда «Лиза Алерт Юг».
Сообщается, что рост пенсионерки — 160 сантиметров, телосложение худощавое, у неё седые волосы и серые глаза.
Родственники предполагают, что, выходя из дома, она надела чёрное пальто до колен и фиолетовые тапочки. При себе она имеет ключ от квартиры и, возможно, сумку.
В семье Лилии Степановны добавили, что она не ориентируется в пространстве. Добровольцев просят подключиться к поискам.
Любую информацию о местонахождении женщины просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.