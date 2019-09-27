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Девушка, заставлявшая маленькую дочь красть из магазинов, пошла под суд в Ростовской области

Девушка, заставлявшая маленькую дочь красть из магазинов, пошла под суд в Ростовской области
В Ростовской области срок получила девушка, заставлявшая восьмилетнюю дочь красть из магазинов. Об этом 30 сентября сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратурой установлено, что с ноября 2018 года по январь 2019-го мать с ребёнком совершили пять краж. 28-летняя девушка складывала в корзину или рюкзачок девочки средства личной гигиены, игрушки и продукты. Затем она говорила малышке пройти мимо касс вместе с товаром и выйти на улицу. За это ребёнок получал от матери игрушку. Общая сумма украденного товара составила порядка 16 тысяч рублей.

Через какое-то время злоумышленницу поймали. В отношении неё возбудили уголовное дело по статьям «Кража» и «Вовлечение родителем несовершеннолетнего в совершение преступления».

Как оказалось, ранее девушка отбывала срок за квартирные кражи. Её привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении четырёх маленьких детей.

Суд признал её вину и назначил наказание в виде трёх с половиной лет колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. Детей отдали бабушке.

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