Девушка, заставлявшая маленькую дочь красть из магазинов, пошла под суд в Ростовской области



В Ростовской области срок получила девушка, заставлявшая восьмилетнюю дочь красть из магазинов. Об этом 30 сентября сообщили в областной прокуратуре.



Прокуратурой установлено, что с ноября 2018 года по январь 2019-го мать с ребёнком совершили пять краж. 28-летняя девушка складывала в корзину или рюкзачок девочки средства личной гигиены, игрушки и продукты. Затем она говорила малышке пройти мимо касс вместе с товаром и выйти на улицу. За это ребёнок получал от матери игрушку. Общая сумма украденного товара составила порядка 16 тысяч рублей.



Через какое-то время злоумышленницу поймали. В отношении неё возбудили уголовное дело по статьям «Кража» и «Вовлечение родителем несовершеннолетнего в совершение преступления».



Как оказалось, ранее девушка отбывала срок за квартирные кражи. Её привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении четырёх маленьких детей.



Суд признал её вину и назначил наказание в виде трёх с половиной лет колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. Детей отдали бабушке.