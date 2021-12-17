Девушка из Ростова получила 8,5 года колонии за убийство и сожжение матери
Пролетарский районный суд города Ростова-на-Дону 20 декабря вынес обвинительный приговор Яне Мартыновой. Девушка обвинялась в жестоком убийстве собственной матери. На следующий день после Международного женского дня ростовчанка убила и сожгла в ковре тело самого близкого человека. Подробности истории сообщает объединенная служба судов Ростовской области.
Установлено, что 9 марта этого года 25-летняя осужденная сильно поругалась со своей матерью. Девушка изрядно напилась и стала бросаться на женщину. В порыве злости Яна зарезала мать ножом. Увидев, что женщина не подает признаков жизни, дочка завернула труп матери в ковер и вынесла его к мусорным жбанам. Там она подожгла тело. Однако замести следы преступления ей не удалось. Мартынову задержали.
На ростовчанку завели уголовное дело по двум статьям: «Убийство» и «Неоднократное несоблюдение административных ограничений, установленных судом, сопряженное с совершением административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность». Вины своей Мартынова так и не признала.
Суд назначил ей наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.