Девочка пострадала, выпав из окна в Таганроге



В Таганроге 7-летняя девочка получила множественные травмы, выпав из окна. ЧП произошло днем 6 июля на одной из улиц Приморского городка.



Ребенок упал с высоты 4-го этажа. При каких обстоятельствах произошло падение, разбираются следователи. С переломами и ушибами ребенка доставили в больницу, где малышке оказывают помощь.



- По факту происшествия проводится проверка, - рассказали в СУ СК по Ростовской области. – Устанавливают все детали случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.