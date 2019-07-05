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Девочка пострадала, выпав из окна в Таганроге

Девочка пострадала, выпав из окна в Таганроге
В Таганроге 7-летняя девочка получила множественные травмы, выпав из окна. ЧП произошло днем 6 июля на одной из улиц Приморского городка.

Ребенок упал с высоты 4-го этажа. При каких обстоятельствах произошло падение, разбираются следователи. С переломами и ушибами ребенка доставили в больницу, где малышке оказывают помощь.

- По факту происшествия проводится проверка, - рассказали в СУ СК по Ростовской области. – Устанавливают все детали случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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