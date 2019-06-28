Девочка-подросток в Ростове едва не умерла, выпив много спиртного



Фото: travlen.net



Перебрав со спиртным, школьница в Ростове едва не скончалась. Происшествие случилось на улице Ленина вечером 1 июля, передаёт DonDay.ru.



Девочка лежала на тротуаре и не подавала признаков жизни. Прохожие пытались привести её в чувство или хотя бы узнать, что произошло. Однако, их старания ни к чему не привели. Тогда они вызвали бригаду скорой помощи. В состоянии средней тяжести 13-летнюю школьницу доставили в медучреждение. Она находится в городской больнице № 20.