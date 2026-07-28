Детсад и частные дома в центре Ростова остаются без света четвертые сутки

Фото: Дондей.

В центре Ростова-на-Дону четвертые сутки без света остаются детский сад и несколько домов. Электричество отсутствует на улице Филимоновской с 25 июля. Отрезок улицы между Семашко и Газетным по‑прежнему обесточен.Причиной аварии стало упавшее во время непогоды дерево. Оно повредило линии электропередачи. Хотя специалисты уже убрали ствол, ситуация не нормализовалась — провода до сих пор находятся в аварийном состоянии и продолжают нависать над тротуарами.Особенно остро проблема ощущается среди уязвимых категорий жителей. На улице живут пенсионеры и люди с инвалидностью, также здесь расположен детский сад. По словам местной жительницы Елены, в электросетях лишь подтверждают прием заявки, но реальных действий пока никто не предпринял. Люди и учреждение не могут вернуться к привычному ритму жизни.